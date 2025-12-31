Дегтярев назвал восстановление статуса ОКР главной целью на 2026 год

Глава Олимпийского комитета России отметил, что диалог с Международным олимпийским комитетом и международными федерациями дает результаты

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Восстановление статуса Олимпийского комитета России (ОКР) в Международном олимпийском комитете (МОК) является главной целью на 2026 год. Об этом в своем Telegram-канале написал министр спорта РФ и глава ОКР Михаил Дегтярев.

В октябре 2023 года МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения. В марте 2025 года Дегтярев заявил, что ОКР внес изменения в устав в соответствии с Олимпийской хартией. Он отметил, что новая редакция устава уже доставлена в МОК.

"Наша главная цель на ближайший год - восстановить полноценный статус Олимпийского комитета России, поехать в качестве единой сборной команды России на юношеские Олимпийские игры в Дакар и выйти на финишную прямую к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Диалог с МОК и международными федерациями дает результаты: расширяется допуск российских спортсменов, на многих соревнованиях звучит наш гимн, поднимается национальный флаг России. В этом году мы заметно расширили участие наших атлетов в чемпионатах мира и Европы, в полтора раза выросло количество завоеванных медалей в олимпийских видах спорта", - написал Дегтярев.