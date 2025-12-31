Овечкин отдал голевую передачу в предновогоднем матче НХЛ с "Рейнджерс"

Игра завершилась победой "Вашингтона" со счетом 6:3

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 31 декабря. /ТАСС/. Капитан и нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отдал голевой пас в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Рейнджерс".

Игра завершилась победой "Вашингтона" со счетом 6:3. Овечкин принял участие в голе Джастина Сурдифа во втором периоде в большинстве.

Шайбы в игре забросили у победителей Энтони Бовиллье (13-я минута), Том Уилсон (28, 57), Сурдиф (32, 60), Алексей Протас (54), у проигравших - Винсент Трочек (20), Адам Фокс (36) и Брейден Шнейдер (59). Автор дубля Уилсон в среду вошел в состав сборной Канады на Олимпийские игры.

В 40 матчах 40-летний капитан "Вашингтона" набрал 34 очка по системе "гол + пас" (15 + 19) и тем самым вышел на девятое место по количеству очков в большинстве (612), сравнявшись с Филом Хаусли. Лидером по этому показателю является Уэйн Гретцки (890).

Форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин дважды ассистировал в игре и таким образом, провел 93-й матч с двумя и более голевыми передачами. Тем самым он сравнялся по этому показателю с Энди Батгейтом, выйдя на пятое место в истории клуба. Лидером является защитник Брайан Лич (143).

"Вашингтон" набрал 47 очков в 40 матчах и занимает четвертое место в Столичном дивизионе. "Рейнджерс" в этом же дивизионе занимает шестое место с 43 очками. В следующем матче "Вашингтон" на выезде 1 января сыграет с "Оттавой", хоккеисты "Рейнджерс" 3 января проведут игру в рамках "Зимней классики" в Майами с действующим обладателем Кубка Стэнли с "Флоридой".