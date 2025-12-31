Без угарного газа и пиявок. Вступил в силу новый запрещенный список WADA

Продолжает оставаться разрешенной PRP-терапия - метод лечения и восстановления тканей с помощью собственной плазмы пациента

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Новый запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (WADA) вступил в силу 1 января 2026 года. В этом списке перечислены все субстанции и методы, которые запрещены в спорте.

Запрещенный список традиционно публикуется до 1 октября - за три месяца до его вступления в силу, чтобы спортсмены, персонал спортсменов и другие заинтересованные стороны могли ознакомиться с изменениями и скорректировать прием каких-либо лекарств в случае необходимости.

Так, с 1 января запрещается забор крови или ее компонентов у спортсменов, за исключением следующих случаев: медицинские лабораторные исследования, донорство, а также процедура допинг-контроля. Следовательно, такие методы, как гирудотерапия (лечение пиявками) и аутогемотерапия (подкожное или внутримышечное введение пациенту его собственной свежей венозной крови), с 1 января становятся запрещенными. В то же время продолжает оставаться разрешенной PRP-терапия - метод лечения и восстановления тканей с помощью собственной плазмы пациента.

Также с нового года введен запрет на использование угарного газа (CO). CO в малых дозах используется в диагностике для измерения объема гемоглобина и оценки функций легких. Однако, по данным Всемирного антидопингового агентства, повторное вдыхание может стимулировать процесс образования новых красных кровяных клеток (эритропоэз), что создает преимущество для использующих угарный газ спортсменов.

WADA в конце сентября уточнило, что использование газа в медицинских целях, включая определение диффузионной способности легких и измерение общей массы гемоглобина, останется разрешенным. Всемирное антидопинговое агентство также подчеркивает, что запрет не распространяется на воздействие угарного газа из естественных источников - курения, выхлопных газов или окружающей среды.

Международный союз велосипедистов запретил применение угарного газа вне медицинских учреждений еще в феврале 2025 года. Во время "Тур де Франс" - 2024 на портале Escape Collective был опубликовал материал о возможной практике использования ингаляций угарного газа тремя профессиональными командами, участвовавшими в этой престижнейшей веломногодневке. Злоупотребление ингаляциями угарного газа может привести к ацидозу (смещению кислотно-щелочного баланса организма в сторону увеличения кислотности), который негативно скажется на работе внутренних органов спортсмена.