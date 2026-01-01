Ничушкин оформил третий хет-трик в карьере в НХЛ

"Колорадо" обыграл "Сент-Луис" со счетом 6:1

Защитник "Сент-Луиса" Тайлер Такер и нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин © AP Photo/ David Zalubowski

ВАШИНГТОН, 1 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин забросил три шайбы в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Сент-Луиса".

Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев. Россиянин отличился на 2, 4, 57-й минутах. Также голы забили Натан Маккиннон (4, 5) и Брок Нельсон (30). У проигравших отличился Далибор Дворский (55).

Ничушкин оформил третий хет-трик в заокеанской карьере. Первый он сделал в апреле 2024 года в матче Кубка Стэнли против "Виннипега", второй - в марте 2025 года в игре регулярного чемпионата против "Торонто". В текущем сезоне на счету форварда 11 шайб и 15 результативных передач в 31 встрече. Ничушкин и Маккиннон стали вторыми партнерами по команде, которым удалось забросить по две шайбы и более в стартовые пять минут игры. Ранее подобное удавалось Дуэйну Саттеру и Брайану Троттье из "Нью-Йорк Айлендерс" в 1982 году.

"Колорадо" набрал 67 очков в 39 играх и лидирует в таблице Центрального дивизиона, команда имеет беспроигрышную серию из 9 матчей. "Сент-Луис" идет шестым с 38 очками в 41 встрече. В следующем матче "Колорадо" в ночь на 4 января по московскому времени в гостях сыграет с "Каролиной", "Сент-Луис" вечером 2 января примет "Вегас".