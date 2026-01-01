Вратарь "Тампы" Василевский отдал пас на победную шайбу в матче с "Анахаймом"

Гол и передача на счету форварда "Тампы" Никиты Кучерова

Редакция сайта ТАСС

© Sean M. Haffey/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 1 января. /ТАСС/. "Тампа" обыграла "Анахайм" в овертайме со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбой и голевой передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров. В текущем сезоне он набрал 51 очко, забросив 18 шайб и отдав 33 голевые передачи. В эпизоде с победным голом защитника "Тампы" Даррена Рэддиша голевой передачей отметился голкипер Андрей Василевский, который также отразил 25 бросков из 28.

"Тампа" занимает второе место в Атлантическом дивизионе с 49 очками после 39 игр. "Анахайм" идет на третьей строчке Тихоокеанского дивизиона с 45 очками после 40 встреч. В следующем матче "Тампа" на выезде сыграет с "Лос-Анджелесом" в ночь на 2 января по московскому времени, "Анахайм" днем позднее примет "Миннесоту".