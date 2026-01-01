Россияне набрали 4 очка в матче НХЛ "Сан-Хосе" - "Миннесота"

Набранными очками отметились Владимир Тарасенко, Дмитрий Орлов и Игорь Чернышов

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Сан-Хосе" Игорь Чернышов © AP Photo/ Godofredo A. Vásquez

ВАШИНГТОН, 1 января. /ТАСС/. "Сан-Хосе" обыграл "Миннесоту" в серии буллитов со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Нападающий "Сан-Хосе" Игорь Чернышов забросил шайбу и отдал голевой пас. Россиянин, проводящий дебютный сезон в НХЛ, набрал очки в третьем матче подряд. В семи играх текущего сезона у него три гола и пять голевых передач. Защитник хозяев Дмитрий Орлов отметился голевым пасом и довел количество набранных очков в сезоне до 20 (1 гол + 19 голевых передач). У "Миннесоты" одну из шайб забросил нападающий Владимир Тарасенко, на его счету теперь также 20 (8+12) очков.

Голкипер "Сан-Хосе" Ярослав Аскаров отразил 20 бросков из 23. Нападающие "Миннесоты" Данила Юров, Кирилл Капризов и Яков Тренин не отметились результативными действиями.

"Сан-Хосе" занимает четвертое место в Тихоокеанском дивизионе с 43 очками после 40 встреч. "Миннесота" с 55 очками после 41 игры идет на третьем месте Центрального дивизиона. В следующем матче "Сан-Хосе" в ночь на 4 января по московскому времени примет "Тампу", "Миннесота" днем ранее на выезде сыграет с "Анахаймом".