"Нью-Джерси" обыграл "Коламбус" в НХЛ. Грицюк забросил шайбу

Встреча завершилась со счетом 3:2

Защитник "Коламбуса" Дентон Матейчук и форвард "Нью-Джерси" Арсений Грицюк © AP Photo/ Paul Vernon

ВАШИНГТОН, 1 января. /ТАСС/. "Нью-Джерси" обыграл "Коламбус" со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей одну из шайб забросил российский нападающий Арсений Грицюк. На счету игрока теперь восемь голов и девять голевых передач в 36 играх. Голевым пасом у "Коламбуса" отметился нападающий Кирилл Марченко, который продлил серию с набранными очками до четырех игр. На его счету теперь 31 очко (14 голов + 17 голевых передач) в 35 матчах сезона. Выступающие за "Коламбус" защитник Иван Проворов и нападающий Дмитрий Воронков не отметились результативными действиями.

Обе команды выступают в Столичном дивизионе. "Нью-Джерси с 44 очками после 40 игр занимает пятое место, "Коламбус" с 40 очками после 39 игр идет на последней, восьмой строчке таблицы дивизиона. В следующем матче "Нью-Джерси" 3 января примет "Юту", "Коламбус" в этот же день дома сыграет с "Баффало".

В других матчах игрового дня "Вегас" дома со счетом 2:4 уступил "Нэшвиллу", в составе хозяев двумя голевыми передачами отметился нападающий Павел Дорофеев. "Детройт" на своем льду победил "Виннипег" (2:1), "Баффало" в гостях был сильнее "Далласа" (4:1), "Калгари" одержал домашнюю победу над "Филадельфией" (5:1), "Бостон" в гостях обыграл "Эдмонтон", голевой передачей в составе победителей отметился форвард Марат Хуснутдинов.