Логинова рассказала, в каком случае WADA может снова начать судиться с РУСАДА

По мнению главы РУСАДА, это произойдет в случае, если поправки в Закон о спорте РФ не будут внесены в ближайшее время

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Джапаридзе/ ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Судебный процесс в Спортивном арбитражном суде (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) может быть возобновлен в случае, если антидопинговые поправки в Закон о спорте РФ не будут приняты в ближайшее время. Такое мнение ТАСС высказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

"Процесс в CAS, связанный с несоответствием федерального закона "О физической культуре и спорте в РФ" Всемирному антидопинговому кодексу, может быть возобновлен, если поправки не примут в ближайшее время, - считает Логинова. - Но если они будут приняты, то необходимости в возобновлении процесса в CAS уже не будет. Сейчас все зависит от законодателей".

18 декабря председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин сообщил, что решение по поправкам, связанным с антидопинговым обеспечением, Госдума примет не раньше ближайшей сессии, которая откроется в середине января.

Российское антидопинговое агентство в настоящее время лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В сентябре 2022 года РУСАДА прошло аудит Всемирного антидопингового агентства. По итогам проверки WADA было сформулировано одно критическое замечание о необходимости внесения антидопинговых поправок в федеральный закон "О физической культуре и спорте в РФ".

В сентябре 2023 года WADA в очередной раз заявило о том, что Российское антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство. В октябре того же года гендиректор РУСАДА сообщила ТАСС, что организация направила официальное уведомление в WADA о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу. WADA подало в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию по делу о несоответствии РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу.

В начале осени Российское антидопинговое агентство и Всемирное антидопинговое агентство пришли к соглашению о приостановке судебного процесса в Спортивном арбитражном суде по иску WADA к РУСАДА в силу рассматриваемой возможности внесения изменений в законодательство РФ.