Ничушкина признали второй звездой игрового дня в НХЛ

Форвард "Колорадо" оформил хет-трик в матче против "Сент-Луиса"

Форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин © AP Photo/ David Zalubowski

НЬЮ-ЙОРК, 1 января. /ТАСС/. Российский нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В ночь на 1 января "Колорадо" дома со счетом 6:1 победил "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Ничушкин забросил три шайбы, оформив третий хет-трик в карьере в НХЛ.

Первой звездой стал канадский нападающий "Нэшвилла" Стивен Стэмкос, который забросил шайбу в гостевом матче против "Вегаса" (4:2). Этот гол стал для форварда 600-м в регулярных чемпионатах. Третьей звездой дня признали канадского форварда "Вашингтона" Тома Уилсона, забросившего две шайбы и сделавшего результативную передачу в домашнем матче против "Нью-Йорк Рейнджерс" (6:3).