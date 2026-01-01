Маккиннон назвал Ничушкина одним из лучших нападающих в НХЛ

В матче против "Сент-Луиса" форвард оформил хет-трик

Редакция сайта ТАСС

Нападающие "Колорадо" Натан Маккиннон и Валерий Ничушкин © Richard Rodriguez/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 1 января. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Валерий Ничушкин после травмы вышел на новый уровень. Такое мнение высказал нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон, комментарий которого приводит пресс-служба НХЛ.

В ночь на 1 января Ничушкин оформил хет-трик в матче против "Сент-Луиса" (6:1).

"Он отлично выглядит. Я думаю, у него был отличный год, - сказал Маккиннон. - Особенно после того, как он восстановился от травмы. Ничушкин вышел на новый уровень. Он один из лучших нападающих в лиге, умеет все".

В текущем сезоне на счету форварда 11 шайб и 15 результативных передач в 31 встрече.