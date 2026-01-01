Определились все пары 1/4 финала плей-офф молодежного ЧМ по хоккею

Игры пройдут 2-3 января

Редакция сайта ТАСС

© Brad Rempel/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 1 января. /ТАСС/. Стали известны все пары 1/4 финала плей-офф молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в США.

В первом раунде плей-офф пройдут следующие матчи: Швеция - Латвия, Чехия - Швейцария, Канада - Словакия, США - Финляндия.

Матчи 1/4 финала пройдут 2 и 3 января. Сборные Дании и Германии стали последними в своих группах и сыграют в утешительном матче за 9-е место. Игра состоится 2 января.

Сборная России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.