Самсонов: Чернышов дополняет будущую звезду НХЛ Селебрини

Форвард "Сан-Хосе" забросил три шайбы в текущем сезоне

Форварды "Сан-Хосе" Маклин Селебрини и Игорь Чернышов © AP Photo/ Godofredo A. Vásquez

МОСКВА, 1 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Дебютант Национальной хоккейной лиги (НХЛ) форвард "Сан-Хосе" Игорь Чернышов дополняет партнера по тройке Маклина Селебрини, который потенциально является одной из звезд лиги. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер Олимпиады Сергей Самсонов.

20-летний Чернышов в ночь на 1 января забросил третью шайбу в текущем сезоне.

"Не удивлен, что у Игоря такой сейчас момент. В прошлом году он доминировал в Хоккейной лиге Онтарио (одна из молодежных лиг в Канаде - прим. ТАСС), отыграл там половину сезона, набирал почти по два очка за игру, выглядел наголову вышел юниорского хоккея, - сказал Самсонов. - Неплохим у него было начало в Американской хоккейной лиге, где надо было перезагрузиться: в этой лиге все-таки более профессиональный хоккей, в котором нужно отрабатывать и с шайбой, и без шайбы, стараться приносить пользу. Он это делал, и сейчас ему дали огромный шанс".

"Он играет c Селебрини, который, возможно, является лучшим игроком лиги за последние 15 лет. Это феноменальный центральный нападающий, уже попал в олимпийскую сборную Канады. Они друг друга дополняют, и Игорь здорово влился в новую команду", - пояснил Самсонов.

Воспитанник московского "Динамо" Чернышов в ноябре 2022 года дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в матче с "Адмиралом", став самым молодым игроком команды в лиге (в возрасте 16 лет и 11 месяцев). В январе 2023 года в матче с ЦСКА Чернышов отличился в возрасте 17 лет и 34 дней, став самым молодым автором гола в "Динамо" в истории выступления команды в КХЛ. На драфте НХЛ в 2024 году был выбран "Сан-Хосе" во втором раунде под 33-м номером, в конце июля того же года расторг контракт с "Динамо".