Тренер "Сан-Хосе" отметил химию между форвардами Селебрини и Чернышовым

Российский хоккеист проводит дебютный сезон в НХЛ, канадский нападающий - второй

Нападающие "Сан-Хосе" Маклин Селебрини и Игорь Чернышов © Варсофски

ВАШИНГТОН, 1 января. /ТАСС/. У нападающих клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Сан-Хосе" Маклина Селебрини и Игоря Чернышова образовалась игровая химия. Такое мнение высказал главный тренер команды Райан Варсофски, комментарий которого приводит пресс-служба НХЛ.

Чернышов проводит дебютный сезон в НХЛ, в первых семи играх он набрал восемь очков. Селебрини является первым номером драфта 2024 года, в текущем сезоне он занимает третье место в списке лучших бомбардиров.

"Скорость, требовательность, с которой он (Чернышов - прим. ТАСС) обращается с шайбой впечатляет, - сказал Варсофски. - У них с Селебрини сейчас отличная химия".