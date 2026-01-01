Тарасова назвала самое яркое событие 2025 года в фигурном катание

Заслуженный тренер СССР отметила, что чемпионат России получился уникальным

Татьяна Тарасова © Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 1 января /ТАСС/. Чемпионат России по фигурному катанию получился уникальным, такого турнира никогда не было. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Чемпионат России прошел 18-21 декабря в Санкт-Петербурге.

"Что стало самым ярким событием года? Чемпионат России. Он получился абсолютно уникальным. Такого уровня спортсменов чемпионат мира не имеет. Я плакала от счастья на соревнованиях, что у нас такое есть и будет, - рассказала Тарасова. - Это не просто так, у нас было и по два спортсмена высокого уровня, но так, чтобы любого можно было посылать, - такого не было. Согласна ли с Алексеем Ягудиным, что это самый сильный чемпионат России? Он сказал абсолютно правильно. Мы с ним встретились и поплакали от того, что это видели. Я рада, что дожила до этих дней".