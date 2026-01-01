Демин пропустит следующий матч "Бруклина" в НБА из-за травмы

Игрок испытывает боли в пояснице

Баскетболист "Бруклина" Егор Демин © Ishika Samant/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 1 января. /ТАСС/. Российский защитник "Бруклина" Егор Демин пропустит ближайший матч команды в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) из-за повреждения. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил журналист Эрик Слейтер.

Демин пропустит игру из-за болей в пояснице.

Демину 19 лет, он был выбран "Бруклином" на драфте НБА под общим восьмым номером. Ранее игрок выступал за команды разных возрастов испанского "Реала", а после сезона-2023/24 решил переехать в США, приняв приглашение команды Университета Бригама Янга. Россиянин провел в НБА 28 матчей, в среднем за игру он набирает 9,8 очка и делает 3,1 подбора.

Следующий матч в НБА "Бруклин" проведет в ночь на 2 января по московскому времени, команда примет "Хьюстон". После 30 матчей "Бруклин" занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 10 победами при 20 поражениях.