В Федерации сноуборда России допустили возможность подать иск в CAS

Организация написала письмо в FIS с просьбой объяснить отказы в получении нейтрального статуса

Глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров © Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 1 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация сноуборда России находится на связи с Олимпийским комитетом России по вопросу возможной подачи иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за отказа Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) в выдаче российским сноубордистам нейтрального статуса для участия в международных соревнованиях. Об этом ТАСС рассказал президент федерации Денис Тихомиров.

"Мы написали письмо в FIS, в котором попросили предоставить нам разъяснения, как это вообще происходит, поскольку мы все оплачиваем, - сказал он. - Кто-то подает заявление без оплаты, его тоже рассматривают. Кому-то приходит ответ с чужим FIS-кодом, отвечают с формулировкой о несоблюдении антидопинговых правил, за что по логике вещей должна грозить и дисквалификация. В плане подачи апелляции мы на связи с Олимпийским комитетом России".

По словам главы федерации, из спортсменов отказы в предоставлении статуса получили почти все, кто выступает в параллельных дисциплинах. "Допустили только Марию Травиничеву, Илью Хуртина. Остальные все с отказами - Дмитрий Логинов, София Надыршина, Всеволод Мартынов, это большой список. У Александры Паршиной была виза и она ждала ответа, ей пришел отказ", - пояснил он.