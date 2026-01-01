Мареска покинул пост главного тренера "Челси"

Лондонский клуб занимает пятое место в чемпионате Англии

Редакция сайта ТАСС

Энцо Мареска © George Wood/ Getty Images

ЛОНДОН, 1 января. /ТАСС/. Итальянец Энцо Мареска уволен с поста главного тренера английского футбольного клуба "Челси". Об этом сообщает пресс-служба лондонцев.

"За время работы в клубе Энцо привел команду к успеху в Лиге конференций и клубном чемпионате мира. Эти достижения останутся важной частью новейшей истории клуба, мы благодарим его за вклад в развитие клуба, - говорится в сообщении. - В условиях, когда в четырех соревнованиях еще предстоит решить ряд ключевых задач, включая квалификацию в Лигу чемпионов, Энцо и клуб считают, что смена тренерского штаба даст команде наилучшие шансы вернуть сезон в нужное русло".

"Челси" после 19 матчей занимает пятое место в чемпионате Англии с 30 очками. В последних девяти матчах в разных турнирах команда одержала две победы, четырежды сыграла вничью и потерпела три поражения.

Мареске 45 лет, он возглавил "Челси" в июне 2024 года. В 2025 году лондонская команда стала победителем Лиги конференций и выиграла клубный чемпионат мира, обыграв в финале победителя Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен" со счетом 3:0. Ранее Мареска работал ассистентом главного тренера в английских "Вест Хэме", "Манчестер Сити" и испанской "Севилье". Также он возглавлял английский "Лестер", с которым в 2024 году выиграл второй по силе дивизион чемпионата Англии.

В период игровой карьеры Мареска выступал за итальянские "Ювентус", "Болонью", "Фиорентину", испанские "Севилью" и "Малагу". В "Севилье" он дважды выиграл Кубок УЕФА (сейчас - Лига Европы), по разу стал обладателем Кубка и Суперкубка Испании, а также Суперкубка УЕФА.