Пловец Колесников рассказал, какой турнир будет для него главным в 2026 году

Спортсмен будет усиленно готовиться к чемпионату Европы

Редакция сайта ТАСС

Климент Колесников © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Чемпионат Европы станет главным турниром в 2026 году для двукратного чемпиона мира по плаванию Климента Колесникова. Об этом он рассказал ТАСС.

"Мы, как и раньше, проходим четырехлетний цикл подготовки к Олимпиаде. У нас уже есть план подготовки на следующий год, сборы, соревнования, - сказал он. - Главным соревнованием станет чемпионат Европы на длинной воде, будем готовиться к нему"

Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет с 31 июля по 16 августа 2026 года в Париже.