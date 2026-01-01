Панжинский: Непряева уже стала своей в лыжной тусовке Кубка мира

Спортсменка занимает 16-е место в общем зачете "Тур де Ски"

Дарья Непряева © MAXIM THORE/ Bildbyran/ Sipa USA via Reuters Connect

МОСКВА, 1 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Дарья Непряева благодаря своим результатам уже стала своей в тусовке лыжников на Кубке мира. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский.

Непряева заняла 16-е место в гонке преследования классическим стилем на этапе Кубка мира в итальянском Тоблахе в рамках "Тур де Ски".

"Ее результат был чуть скромнее, чем у Савелия Коростелева, тем не менее она провела хорошую гонку, - сказал Панжинский. - Она показала свой универсализм, для "Тур де Ски" это хорошо, особенно для Олимпиады, опыта и становления Дарьи как спортсмена международного уровня. Ее уже все знают, с ней считаются, она уже становится своей в этой тусовке Кубка мира".

По словам Панжинского, Непряева очень позитивно выглядит в общем зачете "Тур де Ски", поднявшись на 16-е место.

"Конечно, мы не говорим о борьбе за топ-3, топ-6 и даже за десятку сильнейших. Хотя при идеальном стечении обстоятельств на попадание в нее можно претендовать, но самое главное, что Дарья не растерялась, не потерялась, показала чистое время и не позволила никому, кто стартовал за ней, обогнать ее. А сама она поднялась в протоколе выше, чем стартовала, и в финишном створе боролась на равных с многократным победителем этапов Кубка мира, призером чемпионатов мира Надин Фендрих, которую наша Дарья догнала, со шведкой Моа Лундгрен", - отметил он.