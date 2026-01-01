Майгуров следит за российскими лыжами больше, чем за мировым биатлоном

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров следит за этапами Кубка России по лыжным гонкам пристальнее, чем за Кубком мира по биатлону. Об этом Майгуров рассказал ТАСС.

"Я слежу за российскими лыжами сейчас даже больше, чем за мировым биатлоном. Часто между нашими гонками показывают лыжи, и мне очень интересно их смотреть. Мне запомнилась Алина Пеклецова - она часто попадает в призы, виден ее бойцовский характер. Там все бойцы в лыжных гонках, но именно на нее я обратил внимание", - сказал Майгуров.

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с 2022 года. 10 декабря СБР подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева с декабря выступают на этапах Кубка мира по лыжным гонкам в нейтральном статусе.