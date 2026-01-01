Чемпион мира Корнев пока не думает об Олимпиаде 2028 года

На чемпионате мира 2025 года пловец завоевал одну золотую и одну серебряную медаль

Редакция сайта ТАСС

Егор Корнев © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Чемпион мира по плаванию Егор Корнев живет сегодняшним днем, поэтому пока не думает об Олимпийских играх 2028 года. Об этом он рассказал ТАСС.

"Я уже и забыл про чемпионат мира, это все прошло. Об Олимпиаде я сейчас тоже особо не думаю. Я живу сегодняшним днем и радуюсь соревнованиям. Мне нравится плавать быстро, меня это заводит. Я просто тружусь и работаю", - сказал Корнев.

Корневу 21 год. На чемпионате мира в Сингапуре он стал чемпионом мира в комбинированной эстафете 4х100 м, а также выиграл серебряную медаль в смешанной эстафете 4х100 м вольным стилем.

Олимпиада в 2028 году пройдет в Лос-Анджелесе.