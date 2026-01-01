Завалюев назвал непростым 2025 год для российского настольного тенниса

Первый вице-президент Федерации настольного тенниса России отметил, что организация справляется с трудностями

МОСКВА, 1 января. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Многое для российского настольного тенниса в 2025 году прошло впервые, поэтому он получился непростым. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Федерации настольного тенниса России Олег Завалюев.

"Год непростой, потому что мы много чего начали впервые. Пока мы справляемся. Самое главное, что мы вырастили плеяду молодых спортсменов, которые будут занимать ведущие роли в сборной России. У нас есть хорошая талантливая молодежь", - сказал Завалюев.

В 2025 году россияне вернулись на международные соревнования. Российские спортсмены сыграли на четырех турнирах под эгидой World Table Tennis, а также на Всемирной летней универсиаде.