Нападающего "Монреаля" Демидова признали лучшим новичком месяца в НХЛ

В 15 матчах декабря форвард забросил 4 шайбы и сделал 10 результативных передач

Нападающий "Монреаля" Иван Демидов © Chris Gardner/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 1 января. /ТАСС/. Российского нападающего "Монреаля" Ивана Демидова признали лучшим новичком месяца по итогам декабря в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В 15 матчах декабря Демидов забросил 4 шайбы и сделал 10 результативных передач.

Демидову 20 лет, он был выбран "Монреалем" на драфте 2024 года под 5-м номером. В текущем регулярном чемпионате российский нападающий провел 39 игр, в которых забросил 10 шайб и сделал 23 голевые передачи.