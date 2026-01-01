Нападающего "Монреаля" Демидова признали лучшим новичком месяца в НХЛ
Редакция сайта ТАСС
18:15
НЬЮ-ЙОРК, 1 января. /ТАСС/. Российского нападающего "Монреаля" Ивана Демидова признали лучшим новичком месяца по итогам декабря в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В 15 матчах декабря Демидов забросил 4 шайбы и сделал 10 результативных передач.
Демидову 20 лет, он был выбран "Монреалем" на драфте 2024 года под 5-м номером. В текущем регулярном чемпионате российский нападающий провел 39 игр, в которых забросил 10 шайб и сделал 23 голевые передачи.