Место похорон Мухамадиева будет зависеть от решения его семьи

Бывший футболист "Спартака" умер 1 января в возрасте 59 лет

Мухсин Мухамадиев © Игорь Уткин/ ТАСС

МОСКВА, 1 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Место, где будет похоронен бывший футболист "Спартака" и сборной Таджикистана Мухсин Мухамадиев, будет определено исходя из решения его семьи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации футбола Таджикистана.

О смерти Мухамадиева ТАСС сообщила его вдова Мохира. Ее супруг умер вечером 1 января.

"Решение по проводам и похоронам будет принято исходя из желания его семьи. Мухсин умер в Москве, он лечился в одной из клиник. Его могут похоронить в Москве или Душанбе", - сказал собеседник агентства.

15 ноября прошлого года Мухамадиев попал в реанимацию и находился в тяжелом состоянии. Ранее он перенес несколько инсультов.

В составе "Спартака" Мухамадиев становился чемпионом России 1994 года. С 2008 по 2012 год он был спортивным директором казанского "Рубина", за тот период клуб дважды стал чемпионом России и по разу - обладателем кубка и суперкубка страны. В качестве главного тренера Мухамадиев дважды привел "Истиклол" к победе в чемпионате Таджикистана.