Овечкин не отметился результативными действиями в матче НХЛ с "Оттавой"

"Вашингтон" потерпел поражение со счетом 3:4

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин © Harry How/ Getty Images

ОТТАВА, 1 января. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан "Вашингтона" Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Оттавой". Встреча прошла в столице Канады и завершилась победой хозяев со счетом 4:3.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Ник Дженсен (28-я минута), Ридли Грейг (40), Давид Перрон (43) и Фабиан Зеттерлунд (58). У проигравших отличились Том Уилсон (9), Дилан Строум (19) и белорус Алексей Протас (56).

В 41 матче текущего сезона 40-летний Овечкин набрал 34 очка по системе "гол + пас" (15 заброшенных шайб + 19 голевых передач).

"Вашингтон" набрал 47 очков в 41 игре и занимает 4-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Оттава" с 43 очками после 39 встреч располагается на 7-й строчке в Атлантическом дивизионе.

В следующем матче "Вашингтон" примет "Чикаго", "Оттава" дома сыграет с "Виннипегом". Встречи пройдут в ночь на 4 января по московскому времени.