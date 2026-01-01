Любили и ценили. Что известно о бывшем футболисте "Спартака" Мухамадиеве

Мухамадиев скончался 1 января в возрасте 59 лет

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Умер бывший футболист московского "Спартака" Мухсин Мухамадиев. ТАСС рассказывает, чем известен экс-игрок сборных России и Таджикистана.

Футбольная карьера

О смерти Мухамадиева ТАСС сообщила его вдова Мохира Мухамадиева. "Да, это случилось сегодня вечером", - сказала она. 15 ноября прошлого года Мухамадиев попал в реанимацию и находился в тяжелом состоянии. Ранее он перенес несколько инсультов.

Первой взрослой командой в карьере Мухамадиева стал "Памир" из Душанбе, в котором он пробыл 7 лет, став победителем Первой лиги чемпионата СССР.

После этого Мухамадиев перешел в московский "Локомотив", в котором выступал с 1992 по 1993 год. Тогда же его впервые вызвали в сборную Таджикистана, но позднее он сделал выбор в пользу национальной команды России. В 1995 году он сыграл единственный матч за российскую сборную в рамках отборочного турнира чемпионата Европы - 1996 против соперников из Фарерских островов (3:0), забив на стадионе "Лужники" один из голов.

В 1993-1994 годах выступал за турецкий "Анкарагюджю". Самым знаменательным событием стал переход в московский "Спартак". Вместе с красно-белыми он стал чемпионом России, всего за команду отыграл 39 матчей. В частности, Мухамадиев стал автором единственного гола в матче группового этапа Лиги чемпионов в "Лужниках" против киевского "Динамо" (1:0), что позволило спартаковцам взять реванш за поражение в Киеве (2:3).

Затем Мухамадиев попал в "Локомотив" из Нижнего Новгорода, после этого выступал за австрийскую "Аустрию", московское "Торпедо", узбекистанские "Бухару", "Самараканд", ярославский "Шинник", тульский "Арсенал", подольский "Витязь".

Тренерская карьера

С 2003 по 2008 год был тренером "Витязя". После этого до 2012 года работал спортивным директором казанского "Рубина", вместе с которым стал чемпионом России в 2008 и 2009 годах. В сезоне-2011/12 команда выиграла Кубок России.

Также Мухамадиев был главным тренером сборной Таджикистана (2013-2015), таджикского "Истиклола" (2016-2018), "Бухары" (2019-2020), был тренером в казахстанском "Ордабасы", первым вице-президентом "Истиклола", директором таджикского "Вахша".