Гол и две передачи Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Лос-Анджелес" в НХЛ

В составе проигравших два очка набрал Андрей Кузьменко

Нападающий "Лос-Анджелеса" Куинтон Байфилд и форвард "Тампы" Никита Кучеров © AP Photo/ Jayne Kamin-Oncea

ВАШИНГТОН, 2 января. /ТАСС/. "Тампа" обыграла "Лос-Анджелес" со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Брэйден Пойнт (4-я, 39-я минуты), Энтони Сирелли (57), Гейдж Гонсалвес (59), Никита Кучеров (60). У "Лос-Анджелеса" отличились Джефф Мэлотт (5), Андрей Кузьменко (7), Кевин Фиала (42).

Кучеров также отметился двумя голевыми передачами. В 37 матчах текущего сезона россиянин забросил 20 шайб и отдал 37 голевых передач. Кузьменко, помимо заброшенной шайбы, отдал голевой пас, в 34 играх сезона россиянин набрал 14 (8 голов + 6 голевых передач) очков.

"Тампа" занимает второе место в Атлантическом дивизионе, команда набрала 51 очко в 40 играх. "Лос-Анджелес" с 41 очком после 39 матчей занимает пятое место в Тихоокеанском дивизионе. В следующем матче "Тампа" на выезде сыграет с "Сан-Хосе" в ночь на 4 января по московскому времени, "Лос-Анджелес" в этот же день примет "Миннесоту".