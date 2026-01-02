"Чикаго" обыграл "Даллас" в НХЛ. Михеев забросил две шайбы

Встреча завершилась со счетом 4:3

Редакция сайта ТАСС

Нападающий "Чикаго" Илья Михеев © Michael Reaves/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 2 января. /ТАСС/. "Чикаго" обыграл "Даллас" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Артем Левшунов (12-я минута), Теуво Терявяйнен (21), Илья Михеев (30, 44). У "Далласа" отличились Микко Рантанен (15), Джейсон Робертсон (57), Мэтт Дюшен (60).

На счету Михеева 12 очков в текущем сезоне, в 36 матчах 31-летний форвард забил 8 голов и сделал 4 голевые передачи. Защитник "Далласа" Илья Любушкин не отметился результативными действиями.

Обе команды выступают в Центральном дивизионе. "Чикаго" после 40 игр занимает седьмую позицию с 37 очками, "Даллас" идет на втором месте с 57 очками после 41 встречи. В следующем матче "Чикаго" на выезде сыграет с "Вашингтоном" в ночь на 4 января по московскому времени, "Даллас" вечером 4 января примет "Монреаль".

В других матчах игрового дня "Питтсбург" дома со счетом 4:3 после овертайма обыграл "Детройт", "Торонто" одержал домашнюю победу над "Виннипегом" (6:5).