45-летняя Винус Уильямс получила wild card для участия в Australian Open

Она может стать самой возрастной участницей в истории турнира

Винус Уильямс © Maddie Meyer/ Getty Images

СИДНЕЙ, 2 января. /ТАСС/. Бывшая первая ракетка мира, победительница семи турниров Большого шлема американка Винус Уильямс получила специальное приглашение (wild card) для участия в Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Уильямс может стать самой возрастной участницей Australian Open в истории. 45-летняя американка может обойти японку Кимико Дате, которая выступала на турнире 2015 года в возрасте 44 лет.

Уильямс является бывшей первой ракеткой мира. На ее счету 49 титулов Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, включая победы на Уимблдоне (2000, 2001, 2005, 2007, 2008) и Открытом чемпионате США (2000, 2001). В паре американка выиграла 22 турнира под эгидой организации, 14 из которых - турниры Большого шлема. Уильямс четыре раза становилась победительницей Олимпийских игр - один раз в одиночном разряде (2000) и трижды в парном (2000, 2008, 2012).

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 18 января по 1 февраля.