Шестаков уверен в успешном проведении чемпионата мира по самбо в Самарканде

Турнир пройдет с 6 по 8 ноября

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков абсолютно уверен, что чемпионат мира, который впервые примет узбекистанский Самарканд, пройдет на высочайшем уровне. Об этом он рассказал ТАСС.

Самарканд был единогласно избран столицей чемпионата мира по самбо 2026 года на заседании исполнительного комитета FIAS 7 ноября 2025 года. Турнир пройдет с 6 по 8 ноября.

"Мы имеем большой положительный опыт взаимодействия с Ассоциацией самбо Узбекистана, которая регулярно и практически без недочетов проводит крупные соревнования нашего календаря в Ташкенте, - сказал Шестаков. - Их подготовка, гостеприимство и внимание к деталям всегда на высочайшем уровне. Поэтому, хотя турнир такого масштаба впервые пройдет именно в Самарканде, мы абсолютно уверены в успехе этого мероприятия. Узбекистан с особым вниманием относится к единоборствам, и мы ожидаем, что древний Самарканд подарит чемпионату мира неповторимую атмосферу и организацию высшей пробы".

Чемпионат мира 2025 года прошел с 7 по 9 ноября в Бишкеке.