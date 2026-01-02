FIL рассчитывает на участие саночников из России в отборе на Олимпиаду

Этап Кубка мира в Винтерберге пройдет с 9 по 11 января

© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. В Международной федерации санного спорта (FIL) рассчитывают, что российские нейтральные спортсмены примут участие в этапе Кубка мира в германском Винтерберге, который является квалификационным стартом на Олимпиаду-2026. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе FIL.

Этап Кубка мира в Винтерберге пройдет с 9 по 11 января. Неделей ранее сильнейшие саночники мира будут выступать в латвийской Сигулде, однако среди участников соревнований не будет спортсменов из РФ из-за решения властей Латвии запретить въезд россиянам.

"FIL планирует, что нейтральные спортсмены (AIN) с российскими паспортами примут участие в олимпийских отборочных стартах - этапе Кубка мира, который пройдет в Винтерберге (Германия)", - рассказала собеседница ТАСС.

В настоящее время нейтральный статус имеют три саночника из России: Дарья Олесик, Матвей Пересторонин и Павел Репилов, которые в текущем сезоне смогли принять участие только в одном этапе Кубка мира. В середине декабря в американском Лейк-Плэсиде Пересторонин занял итоговое 16-е место, Павел Репилов - 17-е, Олесик - 21-е. Также российские саночники выступали на тестовых соревнованиях на будущей олимпийской трассе в Кортине д'Ампеццо.

Этап Кубка мира в Винтерберге станет последним квалификационным турниром на пути к Олимпиаде, которая пройдет в Италии с 7 по 22 февраля.