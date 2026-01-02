Логинова: РУСАДА находится в регулярном рабочем диалоге с WADA

РУСАДА продолжает отправлять в WADA регулярные отчеты об операционной деятельности

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) конструктивно сотрудничает со Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Об этом ТАСС рассказала генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

"Мы находимся в регулярном рабочем диалоге со Всемирным антидопинговым агентством, - рассказала Логинова. - Мы все еще направляем в WADA регулярные отчеты об операционной деятельности, коммуникация у нас плановая. Недавно по приглашению WADA наши коллеги ездили на международный антидопинговый форум в Южной Корее, для нас это определенное "потепление" в отношениях, потому что с 2022 года сотрудники РУСАДА впервые участвовали в международном антидопинговом событии".

"И хочу подчеркнуть: это важно не только для нас. Для WADA тоже. Потому что специалисты РУСАДА обладают уникальными знаниями, такого опыта в мире больше нет ни у кого. Мы - первопроходцы в крайне сложных условиях, и этот кейс беспрецедентен", - считает собеседница ТАСС.

Всемирная антидопинговая конференция проходила в начале декабря в Пусане. Это было крупнейшее событие глобального антидопингового сообщества, на которое приехали около 1 500 экспертов со всего мира. От РУСАДА в конференции принимали участие начальник отдела разработки и реализации информационно-обучающих программ Валерия Конова и начальник отдела по науке Николай Кондаков.