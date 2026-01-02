Черевченко: Мухамадиев внес вклад в развитие футбола в России и Таджикистане

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Чемпион России в составе московского "Спартака" Мухсин Мухамадиев внес большой вклад в развитие футбола как в России, так и в Таджикистане. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист московского "Локомотива" и сборной Таджикистана Игорь Черевченко.

Мухамадиев скончался 1 января на 60-м году жизни.

"Это был великий футболист, да и человеком Мухсин был замечательным. Он много помогал молодым, большой вклад внес в развитие футбола как в России, так и в Таджикистане, где помнить о нем будут всегда, - сказал Черевченко. - Очень грустно, что он ушел из жизни, мы с ним общались и после того, как перестали быть футболистами, работали вместе"

Мухамадиев родился 21 октября 1966 года в Душанбе. С 1985-го он играл за местный "Памир", а вскоре после распада СССР перебрался в Россию, где выступал за несколько клубов, включая "Локомотив" из Москвы и Нижнего Новгорода, столичные "Спартак" и "Торпедо", ярославский "Шинник". Также в разные годы футболист играл за турецкий "Анкарагюджю" и венскую "Аустрию".

В 1994 году Мухамадиев стал чемпионом России в составе "Спартака". С 2008 по 2012 год он был спортивным директором казанского "Рубина". За тот период клуб дважды стал чемпионом России и по разу - обладателем кубка и суперкубка страны. В качестве главного тренера Мухамадиев дважды привел "Истиклол" к победе в чемпионате Таджикистана.