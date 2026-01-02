Ни один из российских самбистов не сменил спортивное гражданство с 2022 года

Президент Международной федерации самбо Василий Шестаков © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Ни один из российских самбистов не менял спортивное гражданство с 2022 года, когда отечественные спортсмены были лишены возможности выступать на международных соревнованиях. Об этом ТАСС рассказал президент Международной федерации самбо Василий Шестаков.

"В нашей стране таких прецедентов не было. Никто из российских самбистов спортивное гражданство не менял", - сообщил он.

С марта 2022 года российские самбисты выступали на международных стартах под флагом и логотипом Международной федерации самбо (FIAS). С 1 января россиянам вернули право выступать на соревнованиях с национальной атрибутикой.