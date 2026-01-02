Сайт Australian Open указал у россиянок гражданство в заявочных списках пар

С 2022 года российские и белорусские теннисисты выступают на международных турнирах в нейтральном статусе

СИДНЕЙ, 2 января. /ТАСС/. Пресс-служба Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) указала гражданство у российских теннисисток, которые будут выступать на турнире в парном разряде.

В заявочных списках напротив фамилий россиянок стоят буквы RUS. Такое обозначение присутствует у Людмилы Самсоновой, Дианы Шнайдер, Ирины Хромачевой, Александры Пановой, Анастасии Павлюченковой, Анны Калинской, Анны Блинковой, Веры Звонаревой, Марии Козыревой и Елены Приданкиной. Также указание RUS стоит напротив Камиллы Рахимовой и Анастасии Потаповой, ранее сменивших спортивное гражданство на узбекистанское и австрийское соответственно. Напротив белорусской теннисистки Ирины Шиманович указаны буквы BLR. С 2022 года российские и белорусские теннисисты выступают на международных турнирах в нейтральном статусе.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 18 января по 1 февраля.