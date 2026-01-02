Мухсина Мухамадиева похоронят на Аллее славы в Душанбе

Чемпион России по футболу в составе "Спартака" скончался 1 января на 60-м году жизни

Мухсин Мухамадиев, 1989 год © Юрий Машков/ ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Чемпиона России по футболу в составе московского "Спартака" Мухсина Мухамадиева похоронят 3 января в Душанбе на Аллее славы. Об этом ТАСС рассказал брат футболиста Манучер Мухамадиев.

Мухамадиев скончался 1 января на 60-м году жизни.

"Мухсина похоронят завтра в Душанбе на Аллее славы. Похороны начнутся в час дня (по местному времени - прим. ТАСС)", - сказал брат игрока.

Мухамадиев родился 21 октября 1966 года в Душанбе. С 1985-го он играл за местный "Памир", а вскоре после распада СССР перебрался в Россию, где выступал за несколько клубов, включая "Локомотив" из Москвы и Нижнего Новгорода, столичные "Спартак" и "Торпедо", ярославский "Шинник". Также в разные годы футболист играл за турецкий "Анкарагюджю" и венскую "Аустрию".

В 1994 году Мухамадиев стал чемпионом России в составе "Спартака". С 2008 по 2012 год он был спортивным директором казанского "Рубина". За тот период клуб дважды стал чемпионом России и по разу - обладателем кубка и суперкубка страны. В качестве главного тренера Мухамадиев дважды привел "Истиклол" к победе в чемпионате Таджикистана.