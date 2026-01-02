Тарпищев считает, что "Спартак" заслуживал большего в 2025 году

Команда занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 2 января. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Московский футбольный клуб "Спартак" заслуживал большего в 2025 году, однако ему помешали тренерские ошибки. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России, болельщик "Спартака" Шамиль Тарпищев.

"Я считаю, что "Спартак" заслуживал гораздо большего в 2025 году. Однако было много тренерских ошибок, которые привели к тому, что имеем. Часто "Спартак" проигрывал первый тайм, и тренеры не всегда находили решение, как исправить положение", - сказал Тарпищев.

По итогам 18 туров "Спартак" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков.