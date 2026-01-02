Родионенко считает, что МОК не будет спешить с возвратом россиянам их флага

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко © Артем Коротаев/ ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) постепенно будет снимать ограничения с российских спортсменов после окончания специальной военной операции. Такое мнение ТАСС высказала старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко.

Ранее президент МОК Кирсти Ковентри в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявила, что российские спортсмены выступят на Олимпийских играх 2026 года в нейтральном статусе, даже если между Россией и Украиной будут достигнуты мирные соглашения.

"Никто и не ждет от МОК, что там возьмут и вернут нашим спортсменам флаг и гимн сразу после того, как изменится политическая ситуация и наступит мир на наших границах. Все будет меняться постепенно, для этого нужно время. Очевидно, что на зимней Олимпиаде в Италии россиянам придется выступать в нейтральном статусе в любом случае. Но мы очень надеемся, что на летних Играх, которые пройдут через 2,5 года в США, наша команда наконец-то выйдет на олимпийскую арену с флагом и гимном", - сказала Родионенко.

19 сентября МОК сообщил о том, что россияне и белорусы будут допущены до Олимпиады при соблюдении ряда критериев. Не будут допущены представители командных видов спорта, атлеты и вспомогательный персонал, поддерживающие военные действия и связанные с силовыми структурами, спортсмены, не прошедшие антидопинговую проверку.