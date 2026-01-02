Сборные Финляндии и Швеции по хоккею представили составы на Олимпиаду

Команды сыграют в одной группе со словаками и итальянцами

Нападающий сборной Финляндии Антон Лунделл и нападающий сборной Швеции Филип Форсберг © Minas Panagiotakis/ Getty Images

ТАСС, 2 января. Сборные Финляндии и Швеции представили хоккеистов, которые вошли в составы национальных команд на Олимпийские игры в Италии. Список игроков опубликован пресс-службой Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Сборные Финляндии и Швеции сыграют в группе B. Их соперниками станут команды Словакии и Италии.

В состав финской сборной вошли вратари Укко-Пекка Луукконен ("Баффало"), Кевин Ланкинен ("Ванкувер"), Юусе Сарос ("Нэшвилл"), защитники Миро Хейсканен, Эса Линделл (оба - "Даллас"), Хенри Йокихарью ("Бостон"), Микко Лехтонен ("Цюрих", Швейцария), Олли Мяяття ("Юта"), Николас Матинпало ("Оттава"), Нико Миккола ("Флорида"), Расмус Ристолайнен ("Филадельфия"), нападающие Себастьян Ахо ("Каролина"), Йоэль Армиа ("Лос-Анджелес"), Микаэль Гранлунд ("Анахайм"), Эрик Хаула ("Нэшвилл"), Роопе Хинц, Микко Рантанен (оба - "Даллас"), Каапо Какко, Ээли Толванен (оба - "Сиэтл"), Оливер Капанен ("Монреаль"), Йоэль Кивиранта, Арттури Лехконен (оба - "Колорадо"), Антон Лунделл, Ээту Луостаринен (оба - "Флорида"), Теуво Тярявяйнен ("Чикаго"). Главным тренером будет Антти Пеннанен.

В состав финской сборной не вошел двукратный обладатель Кубка Стэнли, капитан "Флориды" Александр Барков. Он восстанавливается от травмы передней крестообразной связки и медиальной коллатеральной связки. Отец нападающего - Александр Барков - старший - является главным тренером московского клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Спартак", в 2025 году команда под его руководством стала обладателем Кубка Харламова.

В состав сборной Швеции попали вратари Филип Густавссон, Йеспер Валльстедт (оба - "Миннесота"), Якоб Маркстрём ("Нью-Джерси"), защитники Расмус Андерссон ("Калгари"), Филип Броберг ("Сент-Луис"), Юнас Брудин ("Миннесота"), Расмус Далин ("Баффало"), Оливер Экман-Ларссон ("Торонто"), Густав Форслинг ("Флорида"), Виктор Хедман ("Тампа"), Эрик Карлссон ("Питтсбург"), нападающие Йеспер Братт ("Нью-Джерси"), Лео Карлссон ("Анахайм"), Юэль Эрикссон Эк ("Миннесота"), Филип Форсберг ("Нэшвилл"), Понтус Холмберг ("Тампа"), Адриан Кемпе ("Лос-Анджелес"), Гариэль Ландескуг ("Колорадо"), Элиас Линдхольм ("Бостон"), Вильям Нюландер ("Торонто"), Элиас Петтерссон ("Ванкувер"), Рикард Ракелль ("Питтсбург"), Лукас Рэймонд ("Детройт"), Александер Веннберг ("Сан-Хосе"), Мика Зибанежад ("Нью-Йорк Рейнджерс"). Главным тренером будет Сэм Халлам.