Россияне сыграют на трех турнирах World Table Tennis в январе

Два турнира пройдут в Дохе, один - в Омане

МОСКВА, 2 января. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Российские игроки в настольный теннис сыграют на трех турнирах World Table Tennis в январе. Об этом ТАСС рассказала четырехкратная чемпионка России Элизабет Абраамян.

"Уже в январе у нас три турнира серии WTT: два в Дохе и один в Омане. Мы ставим задачу подняться как можно выше в мировом рейтинге, чтобы выступать на самых крупных турнирах, куда надо попадать по рейтингу. Будем стараться в 2026 году ездить на все возможные турниры, чтобы занять те позиции, на которых должны быть", - сказала Абраамян.

Первый турнир в Дохе пройдет с 7 по 11 января, второй - с 13 по 18 января. Турнир в Омане состоится с 19 по 24 января.