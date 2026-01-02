Булыкин назвал самые запоминающиеся события в футболе в 2025 году

Бывший нападающий сборной России отметил поражение ПСЖ в финале клубного чемпионата мира и хорошую игру Алексея Батракова

Дмитрий Булыкин © Алексей Колчин/ ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Поражение французского ПСЖ в финале клубного чемпионата по футболу и хорошая игра полузащитника московского "Локомотива" Алексея Батракова являются одними из самых запоминающихся событий 2025 года. Такое мнение ТАСС высказал двукратный обладатель Кубка России в составе "Локомотива" Дмитрий Булыкин.

"В международном футболе удивило поражение ПСЖ в кубке мира. Они все выигрывали, а здесь неожиданно проиграли "Челси" (со счетом 0:3 - прим. ТАСС). И это запомнилось. Со знаком плюс в Европе отмечу, наверное, что у ПСЖ было много побед и Матвей Сафонов отстоял и четыре пенальти взял [в серии в финале Межконтинентального кубка с "Фламенго"]. Это запомнилось многим россиянам", - сказал Булыкин.

"В российском чемпионате со знаком минус - плохая игра "Динамо". Со знаком плюс - "Локомотив" и Алексей Батраков. "Локомотив" - потому что доверяет нашим россиянам. А Батраков - у молодых бывают спады, неровная, нестабильная игра, а у него все хорошо получается, он играет и прогрессирует", - добавил собеседник ТАСС.