Сроки восстановления вратаря ПСЖ Сафонова увеличились

Изначально российский футболист должен был пропустить из-за перелома руки три-четыре недели

Редакция сайта ТАСС

Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов © AP Photo/ Hussein Sayed

ПАРИЖ, 2 января. /ТАСС/. Сроки восстановления российского вратаря французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвея Сафонова увеличились до пяти-шести недель. Об этом сообщает газета L'Equipe.

В финале Межконтинентального кубка ПСЖ 17 декабря обыграл бразильский "Фламенго" (1:1, 2:1 по пенальти). Сафонов отбил четыре пенальти из пяти в послематчевой серии, принеся победу своей команде. Россиянин получил травму руки во время третьего пенальти, пробитого "Фламенго". 19 декабря пресс-служба ПСЖ сообщила о травме Сафонова, отметив, что российский вратарь пропустит три-четыре недели.

26-летний Сафонов выиграл шестой трофей в составе французской команды. Российский вратарь перешел в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара", он стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата Франции, кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. В текущем сезоне Сафонов принял участие в четырех матчах в разных турнирах, в двух из них сохранив свои ворота в неприкосновенности.

В сборной России Сафонов провел 17 матчей и пропустил 12 голов.