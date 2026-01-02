Ралли-марафон "Дакар" без участия "Камаз-мастер" стартует в Саудовской Аравии

Гонка продлится до 17 января

Редакция сайта ТАСС

© Dean Mouhtaropoulos/ Getty Images

ТАСС, 3 января. Ралли-марафон "Дакар" стартует 3 января в Саудовской Аравии. В этот день пройдет пролог гонки, первый из 13 спецучастков состоится в воскресенье, на 10 января запланирован день отдыха.

Маршрут финиширует 17 января на побережье Красного моря в Янбу. Всего участникам предстоит преодолеть 7 999 км, из них 4 845 км составляют скоростные спецучастки. На 9-м и 10-м марафонских этапах экипажи будут работать без поддержки команд - обслуживать технику на этих участках можно только своими силами.

В ралли-рейде выступят 812 представителей 69 стран, среди которых есть и россияне. В категории внедорожников участие в гонке примут Денис Кротов и его штурман Константин Жильцов, правда выступают они под лицензией Киргизии. В зачете мотовездеходов в категории Challenger Т3.1 за французскую команду BBR Motorsport заявлены Сергей Ременник и его штурман Алексей Игнатов. Они являются действующими победителями Кубка мира по бахам. На сайте "Дакара" не указана их национальность, из чего можно сделать вывод, что участвовать они будут в нейтральном статусе, поскольку Международная автомобильная федерация (FIA) по-прежнему допускает российских гонщиков к своим турнирам без национальной символики. Из-за нежелания выступать без флага очередной ралли-марафон пропустит команда "Камаз-мастер", которая является рекордсменом "Дакара" по победам в зачете грузовиков.

В их отсутствие борьба в этом зачете развернется между гонщиками Iveco. Победителем последних двух ралли-марафонов стал чех Мартин Мацик. Он же является главным фаворитом и в предстоящей гонке. В классе внедорожников действующий чемпион Язид Аль-Раджи из Саудовской Аравии постарается защитить титул в борьбе с испанцем Карлосом Сайнсом, французами Себастьеном Лёбом и Стефаном Петеранселем, катарцем Нассером Аль-Аттия, шведом Маттиасом Экстрёмом и другими звездами ралли-рейдов. В категории мотоциклов защищать титул будет австралиец Даниэль Сандерс, противостоять ему будут в том числе аргентинец Лучано Бенавидес, Росс Бранч из Ботсваны, американец Рикки Брейбек.

Ралли-марафон "Дакар" пройдет в 48-й раз. Саудовская Аравия примет его в седьмой раз. До этого гонка с 2009 года проходила в Южной Америке. С 1979 года ралли-марафон финишировал или начинался в столице Сенегала Дакаре (за исключением 1992 и 2003 годов).