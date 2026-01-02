Эстония может лишиться ЧЕ по фехтованию из-за отказа пускать россиян

Турнир должен пройти с 16 по 21 июня в Таллине

Редакция сайта ТАСС

© Валерия Калугина/ ТАСС

ТАСС, 3 января. Эстония может лишиться права на проведение чемпионата Европы 2026 года по фехтованию из-за отказа пускать в страну граждан России и Белоруссии. Об этом сообщает гостелерадио ERR.

Чемпионат Европы должен пройти с 16 по 21 июня в Таллине.

"Официально этого пока не произошло, но маловероятно, что глобальная политическая ситуация радикально изменится в течение следующих шести месяцев. Следовательно, мы исходим из предположения, что чемпионат Европы в этом году не состоится в Таллинне", - сказал генеральный секретарь Федерации фехтования Эстонии Айвар Паалберг.

В ноябре Международная федерация фехтования (FIE) заявила, будет переносить или отменять соревнования в случае недопуска на них спортсменов по национальному признаку. Российские фехтовальщики допущены до участия в соревнованиях в нейтральном статусе.