"Бруклин" уступил "Вашингтону" в матче НБА. Демин набрал 10 очков

Встреча завершилась победой клуба из столицы США со счетом 119:99

Защитник "Бруклина" Егор Демин © AP Photo/ Frank Franklin II

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. "Бруклин" уступил "Вашингтону" со счетом 99:119 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Лучшим игроком встречи стал форвард "Вашингтона" Джастин Шэмпени, набравший 20 очков и сделавший 7 подборов. У "Бруклина" лучшим стал атакующий защитник Теренс Мэнн, на счету которого 14 очков, 3 подбора и 2 передачи.

Российский защитник "Бруклина" Егор Демин набрал 10 очков. Также в активе россиянина 8 подборов и 3 передачи. Игрок провел на площадке 27 минут 54 секунды. Предыдущую игру команды против "Хьюстона" (96:120) Демин пропустил из-за болей в пояснице.

"Бруклин" занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, команда одержала 10 побед при 22 поражениях. "Вашингтон" идет на 14-м месте с 9 победами и 24 поражениями. В следующем матче "Бруклин" примет "Денвер" в ночь на 5 января по московскому времени, "Вашингтон" в этот же день дома сыграет с "Миннесотой".