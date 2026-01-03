Сборная США не сумела выйти в полуфинал домашнего молодежного ЧМ по хоккею

В четвертьфинале американцы уступили команде Финаляндии

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Сборная США проиграла команде Финляндии в овертайме со счетом 3:4 в матче 1/4 финала чемпионата молодежного чемпионата мира по хоккею. Соревнования проходят в Сент-Поле (штат Миннесота, США).

Американская сборная осталась без медалей впервые с 2022 года. В 2023 году сборная США завоевала бронзу молодежного чемпионата мира, а в 2024 и 2025 годах стала победителем турнира.

Полуфинальные игры завершатся в ночь на 5 января по московскому времени. Финал пройдет в ночь на 6 января. Сборная России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.