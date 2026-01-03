Дубль Панарина помог "Рейнджерс" обыграть "Флориду" в "Зимней классике"

Встреча завершилась со счетом 5:1

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. "Нью-Йорк Рейнджерс" в гостях обыграли "Флориду" со счетом 5:1 в матче "Зимней классики" Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Мика Зибанежад (16, 41, 59-я минуты) и Артемий Панарин (17. 53). У "Флориды" отличился Сэм Райнхарт (43).

Матч прошел на бейсбольном стадионе "Лоан Депот парк", который является домашней ареной клуба Главной бейсбольной лиги "Майами Марлинз" и вмещает 36,7 тыс. зрителей. Россияне последний раз забрасывали шайбы в играх "Зимней классики" в 2022 году - в матче "Сент-Луиса" и "Миннесоты" (6:4) в Миннеаполисе у победителей забили Владимир Тарасенко и Иван Барбашев, у проигравших одну шайбу забросил Кирилл Капризов.

Панарин также отметился голевой передачей. В 42 играх текущего сезона форвард набрал 44 очка, отличившись 16 раз и отдав 28 голевых передач. Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 36 бросков из 37. На счету голкипера "Флориды" Сергея Бобровского 15 отраженных бросков. Защитник "Рейнджерс" Владислав Гавриков завершил матч без набранных очков.

Зибанежад установил новый рекорд по набранным очкам в одном матче на открытом воздухе, швед набрал 5 очков (3 гола + 2 голевые передачи). Ранее достижение принадлежало канадцу Джордану Кайру, который набрал 4 очка в матче "Зимней классики" 2022 года.

"Рейнджерс" занимают шестое место в Столичном дивизионе с 45 очками после 43 игр. "Флорида" идет на пятом месте Атлантического дивизиона, набрав 45 очков в 40 встречах. В следующем матче "Рейнджерс" примут "Юту" в ночь на 6 января по московскому времени, "Флорида" днем ранее дома сыграет с "Колорадо".