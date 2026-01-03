Стали известны полуфинальные пары молодежного чемпионата мира по хоккею

Финалисты турнира определятся в парах Швеция - Финляндия и Канада - Чехия

© Stephen Maturen/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. Определились пары 1/2 финала молодежного чемпионата мира по хоккею. Соревнования проходят в Сент-Поле (штат Миннесота, США).

Игры 1/4 финала завершились в ночь на 3 января по московскому времени. Сборная Швеции победила команду Латвии со счетом 6:3, чехи были сильнее швейцарцев (6:2). Победитель двух предыдущих молодежных чемпионатов мира сборная США уступила финнам (3:4 ОТ), в сборная Канады разгромила словаков (7:1).

В полуфиналах сборная Швеции сыграет с командой Финляндии, а канадцы встретятся с чехами. Игры 1/2 финала пройдут в ночь на 5 января по московскому времени. Финал пройдет в ночь на 6 января.

Сборная России пропускает турнир в связи с отстранением со стороны Международной федерации хоккея.