Логинова рассказала, когда аудиторы WADA приедут с инспекцией в Москву

Это произойдет, когда будут внесены поправки в Закон о спорте РФ

© Михаил Джапаридзе/ ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Аудиторы Всемирного антидопингового агентства (WADA) приедут в Москву с проверкой деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА) сразу после того, как будут приняты антидопинговые поправки в Закон о спорте РФ. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова.

"РУСАДА к аудиту готово во всех смыслах, - рассказала Логинова. - Сроки приезда экспертов WADA пока не объявлены, но мы понимаем, чего они ждут - решения по поправкам в федеральный закон. Как только этот вопрос будет закрыт, аудит последует очень быстро. А мы готовы принять аудиторов от WADA хоть завтра".

18 декабря председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин сообщил, что решение по поправкам, связанным с антидопинговым обеспечением, Госдума примет не раньше ближайшей сессии, которая откроется в середине января.

Российское антидопинговое агентство в настоящее время лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В сентябре 2022 года РУСАДА прошло аудит Всемирного антидопингового агентства. По итогам проверки WADA было сформулировано одно критическое замечание о необходимости внесения антидопинговых поправок в федеральный закон "О физической культуре и спорте в РФ".

Законопроект о внесении изменений в Закон о спорте предполагает уточнение понятий "допинг", "допинг-контроль", "тестирование", "внесоревновательный" и "соревновательный" периоды в целях приведения содержания этих понятий в соответствие со Всемирным антидопинговым кодексом. После внесения поправок допинг-пробы спортсменов могут быть проанализированы не только лабораториями, аккредитованными WADA, но и одобренными иным образом лабораториями WADA. Кроме того, законопроект предполагает дополнение перечня нарушений антидопинговых правил, предусмотренных частью 3 статьи 26 Закона о спорте. В частности, будет считаться нарушением соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица в совершении нарушения антидопинговых правил или при попытке совершения нарушения антидопинговых правил.