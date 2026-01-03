Россияне из "Миннесоты" забросили 4 шайбы в матче НХЛ с "Анахаймом"

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу "Миннесоты"

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов © AP Photo/ William Liang

ВАШИНГТОН, 3 января. /ТАСС/. "Миннесота" обыграла "Анахайм" со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Кирилл Капризов (6-я минута), Данила Юров (29, 44), Яков Тренин (35), Нико Штурм (56). У "Анахайма" отличились Беккетт Сеннекке (34) и Трой Терри (58).

Капризов забросил 24-ю шайбу в сезоне, на его счету также 24 голевые передачи в 42 матчах. Тренин также отметился голевым пасом, в 42 матчах на счету россиянина 13 очков (3 гола + 11 голевых передач). Юров забросил пятую и шестую шайбы в сезоне, также в активе нападающего 9 голевых передач после 35 игр.

Нападающий "Миннесоты" Владимир Тарасенко не отметился результативными действиями. Очков в матче также не набрал защитник "Анахайма" Павел Минтюков.

"Миннесота" занимает третье место в Центральном дивизионе, команда набрала 57 очков в 42 матчах. "Анахайм" идет третьим в Тихоокеанском дивизионе с 45 очками после 41 встречи. В следующем матче "Миннесота" на выезде сыграет с "Лос-Анджелесом" в ночь на 4 января по московскому времени, "Анахайм" двумя днями позднее проведет гостевой матч с "Вашингтоном".